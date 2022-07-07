Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2022 10:48
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Hazırbeton İmalatı 1770000 890042 TRY 50,28 Bağlı Ortaklık
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmzalatı 513162416 213194409 TRY 41,55 Bağlı Ortaklık
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Atık Yönetimi 759544061 180160293 TRY 23,72 Bağlı Ortaklık
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. Akaryakıt Satışı 50000 49993 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Sanayi 14324352 286499 TRY 2,00 Bağlı Menkul Kıymet
Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Agrega Üretimi ve Satışı 4200000 4200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042831


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:342.407
Değişim :  -0,03% |  -0,71
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.424 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 2.783.122 % 9,99  
RUBNS 15,12 3.280.284 % 9,96  
SMRTG 27,44 108.628.386 % 9,94  
UFUK 69,00 69.552 % 9,61  
FONET 13,80 15.826.119 % 8,92  
daha fazla
12:34 Alış Satış %  
Dolar 17,2907 17,2988 % 0,48  
Euro 17,6866 17,7108 % 0,93  
Sterlin 20,6571 20,7607 % 0,95  
Frank 17,7136 17,8203 % 0,30  
Riyal 4,5947 4,6178 % 0,50  
daha fazla
12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 5,20  
Altın Gr. 969 969 6,25  
Cumhuriyet 6.515 6.613 -23,00  
Tam 6.518 6.610 2,00  
Yarım 3.190 3.232 1,00  
Çeyrek 1.598 1.615 0,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 0,18  
Gümüş Gr. 10,75 10,76 0,12  
B. Petrol 101 101 -0,07  
Seans Raporu 12:34
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru