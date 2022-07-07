***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Hazırbeton İmalatı 1770000 890042 TRY 50,28 Bağlı OrtaklıkKars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmzalatı 513162416 213194409 TRY 41,55 Bağlı OrtaklıkRecydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Atık Yönetimi 759544061 180160293 TRY 23,72 Bağlı OrtaklıkDestek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. Akaryakıt Satışı 50000 49993 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkYapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Sanayi 14324352 286499 TRY 2,00 Bağlı Menkul KıymetEge Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Agrega Üretimi ve Satışı 4200000 4200000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042831BIST