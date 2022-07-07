***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2022 10:48
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Hazırbeton İmalatı 1770000 890042 TRY 50,28 Bağlı Ortaklık
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmzalatı 513162416 213194409 TRY 41,55 Bağlı Ortaklık
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Atık Yönetimi 759544061 180160293 TRY 23,72 Bağlı Ortaklık
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. Akaryakıt Satışı 50000 49993 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Sanayi 14324352 286499 TRY 2,00 Bağlı Menkul Kıymet
Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Agrega Üretimi ve Satışı 4200000 4200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042831
BIST
12:342.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,71
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:3417,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0833
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:3417,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1628
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:34969,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,11
|Açılış
|: 969,82
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:34
|IZFAS
|2,47
|2.783.122
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.280.284
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.628.386
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,80
|15.826.119
|% 8,92
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,50
|8.891.285
|% -4,72
|
|KZBGY
|85,20
|1.732.411
|% -4,27
|
|OYLUM
|2,68
|6.366.768
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|158.404
|% -2,69
|
|THYAO
|48,32
|1.213.953.283
|% -0,21
|
|SISE
|21,40
|626.661.552
|% 0,19
|
|EREGL
|26,10
|625.295.681
|% -2,10
|
|SASA
|41,12
|474.830.424
|% 2,03
|
|TUPRS
|239,00
|449.758.076
|% -2,37
|
|YKBNK
|4,24
|255.651.711
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,75
|153.769.716
|% -0,36
|
|TSKB
|2,04
|80.431.862
|% 0,99
|
|AKBNK
|8,01
|314.613.015
|% 1,26
|
|ISCTR
|4,48
|168.119.373
|% 0,90
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2907
|17,2988
|% 0,48
|
|Euro
|17,6866
|17,7108
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,6571
|20,7607
|% 0,95
|
|Frank
|17,7136
|17,8203
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5947
|4,6178
|% 0,50
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,20
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.518
|6.610
|2,00
|
|Yarım
|3.190
|3.232
|1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,07
|