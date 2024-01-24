***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO YokturGÜROL ÖZER Teknik Operasyonlar Dİrektörü Mühendis YokturMELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü YokturFEVZİ SAVRUN Satın Alma Direktörü Mühendis Satın Alma Müdürü Yoktur.ABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Ticari Direktör Mühendis Hazırbeton Direktörü, Hazırbeton Bölge Müdürü YokturSALİH TURAL CFO Ekonomist Yoktur Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242580BIST