***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRiskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sayın Ercan KARAİSMAİLOĞLU, 24.01.2024 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Ercan KARAİSMAİLOĞLU'nun istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sayın Salih TURAL 24.01.2024 tarihi itibariyle atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242567BIST