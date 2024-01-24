***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.01.2024 17:21
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sayın Ercan KARAİSMAİLOĞLU, 24.01.2024 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Ercan KARAİSMAİLOĞLU'nun istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sayın Salih TURAL 24.01.2024 tarihi itibariyle atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242567
BIST
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18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
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|Açılış
|: 7.983
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|Önceki Kapanış
|: 7.950
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7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 30,3400
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,6014
En Düşük
29,9313
18:0532,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 33,1000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9000
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33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.963,08
En Yüksek
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|: -0,31%
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|Açılış
|: 1.963,08
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|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
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1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,2350
|30,2394
|% 0,21
|
|Euro
|32,9942
|33,0028
|% 0,59
|
|Sterlin
|38,4331
|38,6259
|% 0,66
|
|Frank
|34,8986
|35,1088
|% 1,06
|
|Riyal
|8,0381
|8,0784
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|906,48
|907,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,10
|963,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,33
|2.021,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
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17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
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17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
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17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem