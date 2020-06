CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu









CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, Özce Center, No:3A/3 Ataşehir / İSTANBULİnternet Adresi https://cnsdenetim.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postainfo@cnsdenetim.com.trkozturer@cnsdenetim.com.trmatan@cnsdenetim.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, Özce Center, No:3A/3 Ataşehir / İSTANBUL 02164101310 02164101313Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yaşar Kemal Öztürer 5556 TRY 11,112Erdal Zafer Bozkurt 5557 TRY 11,114Murat Şenyüz 5557 TRY 11,114Menduh Atan 16665 TRY 33,33Üzeyir Kara 5555 TRY 11,110Ozan Akar 11110 TRY 22,220TOPLAM TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)YAŞAR KEMAL ÖZTÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı 11.112OZAN AKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 22.22MURAT ŞENYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 11.114Yetkilendirme ve Lisans BilgileriSPK Liste Giriş Tarihi 18.06.2020Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853270