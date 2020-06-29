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CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2020 13:06
GÜNCEL HABERLER



CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, Özce Center, No:3A/3 Ataşehir / İSTANBUL
İnternet Adresi https://cnsdenetim.com.tr/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@cnsdenetim.com.tr
kozturer@cnsdenetim.com.tr
matan@cnsdenetim.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, Özce Center, No:3A/3 Ataşehir / İSTANBUL 02164101310 02164101313

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yaşar Kemal Öztürer 5556 TRY 11,112
Erdal Zafer Bozkurt 5557 TRY 11,114
Murat Şenyüz 5557 TRY 11,114
Menduh Atan 16665 TRY 33,33
Üzeyir Kara 5555 TRY 11,110
Ozan Akar 11110 TRY 22,220
TOPLAM TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YAŞAR KEMAL ÖZTÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı 11.112
OZAN AKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 22.22
MURAT ŞENYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 11.114

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 18.06.2020
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853270


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.320,00 2.504.960 % 10,00  
DGKLB 2,75 248.586.925 % 10,00  
BJKAS 2,75 201.085.689 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.859.127 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.553.596 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3894 8,4315 % -0,51  
Frank 7,1869 7,2302 % -0,23  
Riyal 1,8221 1,8312 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -1,56  
Altın Gr. 390 390 -0,38  
Cumhuriyet 2.527 2.548 7,40  
Tam 2.601 2.614 7,60  
Yarım 1.264 1.279 3,70  
Çeyrek 632 640 1,80  
Gümüş.Ons 17,80 17,82 0,02  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,01  
B. Petrol 41,29 41,29 0,36  
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