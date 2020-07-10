CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
10.07.2020 14:46
CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yaşar Kemal Öztürer 5556 TRY 11,112
Erdal Zafer Bozkurt 5557 TRY 11,114
Murat Şenyüz 5557 TRY 11,114
Menduh Atan 16665 TRY 33,33
Üzeyir Kara 5555 TRY 11,110
Ozan Akar 11110 TRY 22,220
TOPLAM 50000 TRY 100
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MSI Global Alliance
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858902
BIST
14:44113.622
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -2.171,11
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:446,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:447,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:44398,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,84
|Açılış
|: 398,87
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.686.403
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.188.381
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.096.146
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.787.557
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|5.992.104
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.591.749
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,69
|45.441.059
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,04
|1.030.938.494
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,55
|808.259.821
|% -1,73
|
|GARAN
|7,76
|742.941.030
|% -1,90
|
|SISE
|6,23
|740.033.656
|% -2,35
|
|THYAO
|11,52
|599.956.955
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,04
|1.030.938.494
|% -5,56
|
|ZOREN
|2,44
|428.031.775
|% -3,17
|
|TRKCM
|4,55
|808.259.821
|% -1,73
|
|IHLGM
|1,56
|249.837.647
|% -7,14
|
|TSKB
|1,21
|188.035.463
|% -3,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6353
|8,6786
|% 0,11
|
|Frank
|7,2662
|7,3100
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,44
|
Seans Raporu
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14:55DGGYO
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 733 adet işlem
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2193, 87 kaybederek (% -1.66 ) 130, 065
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14:54XU100
Endeks 113, 575 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
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14:54GEREL
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 511, 567 adet işlem
-
14:53MPARK
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 047, 122 adet işlem