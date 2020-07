CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu









CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yaşar Kemal Öztürer 5556 TRY 11,112Erdal Zafer Bozkurt 5557 TRY 11,114Murat Şenyüz 5557 TRY 11,114Menduh Atan 16665 TRY 33,33Üzeyir Kara 5555 TRY 11,110Ozan Akar 11110 TRY 22,220TOPLAM 50000 TRY 100Yetkilendirme ve Lisans BilgileriYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MSI Global Alliance