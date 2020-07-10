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CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

10.07.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yaşar Kemal Öztürer 5556 TRY 11,112
Erdal Zafer Bozkurt 5557 TRY 11,114
Murat Şenyüz 5557 TRY 11,114
Menduh Atan 16665 TRY 33,33
Üzeyir Kara 5555 TRY 11,110
Ozan Akar 11110 TRY 22,220
TOPLAM 50000 TRY 100

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MSI Global Alliance




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858902


BIST



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Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451 En Düşük
112.830
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 376,80 37.686.403 % 9,98  
PKENT 276,80 2.188.381 % 9,97  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
KERVN 0,47 1.781.517 % 9,30  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6353 8,6786 % 0,11  
Frank 7,2662 7,3100 % -0,07  
Riyal 1,8252 1,8343 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 3,04  
Altın Gr. 399 399 1,04  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,20  
Tam 2.668 2.681 8,40  
Yarım 1.296 1.312 4,10  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 0,00  
Gümüş Gr. 4,13 4,14 0,02  
B. Petrol 41,91 41,91 -0,44  
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