***CONSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.04.2022 08:55
***CONSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Miktar*: 105.000.000 TL nominal, Aracı: GRM Kapanış Tarihi: 15.04.2022, Fiyat: 4,50 TL *Fazla talep gelmesi halinde 10.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 519.750.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020317
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
0
En Düşük
0
18:0514,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6065
En Düşük
14,5748
18:0515,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0677
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9841
En Düşük
15,8849
18:05925,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,01
|Açılış
|: 925,27
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|13,81
|21.173.640
|% 0,00
|
|ORGE
|7,26
|17.157.116
|% 0,00
|
|TURGG
|216,00
|11.770.308
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,98
|37.027.332
|% 0,00
|
|RODRG
|14,85
|567.082
|% 0,00
|
|TUCLK
|13,81
|21.173.640
|% 0,00
|
|ORGE
|7,26
|17.157.116
|% 0,00
|
|TURGG
|216,00
|11.770.308
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,98
|37.027.332
|% 0,00
|
|RODRG
|14,85
|567.082
|% 0,00
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,00
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6009
|14,6063
|% 0,08
|
|Euro
|15,9533
|15,9798
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1324
|19,2283
|% 0,25
|
|Frank
|15,5878
|15,6817
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8813
|3,9008
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-4,81
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,05
|