***CONSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.04.2022 08:48
***CONSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Miktar*: 105.000.000 TL nominal, Aracı: GRM Kapanış Tarihi: 15.04.2022, Fiyat: 4,50 TL *Fazla talep gelmesi halinde 10.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 519.750.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020994
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6433
En Düşük
14,5874
18:0515,8330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0184
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8676
En Düşük
15,7928
18:05928,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,10
|Açılış
|: 928,21
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|MMCAS
|3,87
|2.028.921
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6253
|14,6322
|% 0,20
|
|Euro
|15,8114
|15,8330
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,0495
|19,1450
|% -0,00
|
|Frank
|15,4421
|15,5351
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8879
|3,9074
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.974
|-0,39
|
|Altın Gr.
|927
|928
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem