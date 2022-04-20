***CONSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.04.2022 09:14
***CONSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., CONSE.E işlem koduyla 20/04/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 4,50 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022211
BIST
11:212.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,34
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:2114,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:2115,9057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0897
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9057
En Düşük
15,8030
11:21915,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,56
|Açılış
|: 915,95
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:19
|DAGHL
|20,98
|5.389.693
|% 8,76
|
|OYYAT
|64,70
|21.407.837
|% 6,41
|
|SMRTG
|18,10
|202.759.942
|% 5,36
|
|MANAS
|26,18
|27.873.337
|% 5,14
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|ISGYO
|10,33
|44.086.288
|% -6,68
|
|PEGYO
|1,37
|20.080.456
|% -6,16
|
|DOBUR
|46,22
|2.434.837
|% -5,33
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|DESA
|12,19
|12.978.977
|% -4,84
|
|THYAO
|38,86
|2.193.180.537
|% 0,26
|
|PETKM
|10,44
|751.033.170
|% 1,56
|
|GARAN
|14,14
|722.062.996
|% -0,28
|
|KRDMD
|16,29
|662.345.307
|% -0,67
|
|EREGL
|35,68
|641.437.570
|% -0,56
|
|ODAS
|2,53
|309.982.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|292.583.210
|% -1,03
|
|YKBNK
|5,21
|490.264.459
|% -0,19
|
|ZOREN
|2,24
|203.074.120
|% 2,75
|
|PETKM
|10,44
|751.033.170
|% 1,56
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6598
|14,6680
|% 0,12
|
|Euro
|15,8677
|15,8781
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,0241
|19,1195
|% 0,20
|
|Frank
|15,3913
|15,4841
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9001
|3,9196
|% 0,13
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-7,54
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,39
|
Seans Raporu
11:19
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11:34PEGYO
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 539, 935 adet işlem
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11:33KAPLM
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 107 adet işlem
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11:32DESA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 240 adet işlem
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11:31XU100
Endeks 2, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 13, 941.00 milyon TL de
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11:31DESA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 437 adet işlem