***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:05
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073455
BIST
11:493.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 29,54
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:4918,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:4918,3052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0253
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:49985,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,16
|Açılış
|: 985,31
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler11:49
|FENER
|62,15
|360.817.431
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.672.811
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|204.096.044
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.392.093
|% -9,98
|
|SMRTG
|70,35
|337.703.607
|% -7,31
|
|CRFSA
|57,85
|60.334.268
|% -7,22
|
|ORGE
|22,46
|109.641.040
|% -6,57
|
|THYAO
|98,45
|2.714.369.826
|% 0,51
|
|EREGL
|30,88
|2.291.541.369
|% 4,54
|
|KRDMD
|12,73
|1.646.744.848
|% 3,33
|
|SASA
|95,40
|1.206.967.958
|% 2,42
|
|EKGYO
|4,67
|1.133.784.033
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,67
|1.133.784.033
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,73
|1.646.744.848
|% 3,33
|
|ODAS
|7,49
|803.326.165
|% -5,55
|
|TSKB
|2,86
|272.549.359
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,98
|184.273.935
|% 1,02
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6090
|% 0,15
|
|Euro
|18,2952
|18,3052
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,9997
|21,1050
|% 0,28
|
|Frank
|18,5148
|18,6263
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,13
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.672
|6.783
|74,00
|
|Yarım
|3.251
|3.314
|34,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-1,81
|