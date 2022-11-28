***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:28
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082492
BIST
13:194.947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 72,18
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.947
En Düşük
4.854
13:1918,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:1919,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1114
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5259
En Düşük
19,2550
13:191.055,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.055,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,10
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|SUNTK
|56,10
|378.557.689
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|108.213.256
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.077.964
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|397.432.282
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.396.128
|% 9,99
|
|IHAAS
|86,00
|30.294.602
|% -9,62
|
|OZRDN
|16,75
|35.481.130
|% -7,41
|
|MZHLD
|15,75
|38.487.387
|% -7,24
|
|PNLSN
|38,98
|154.265.900
|% -6,70
|
|CONSE
|12,22
|55.760.627
|% -5,56
|
|THYAO
|116,70
|6.095.262.826
|% 2,55
|
|PETKM
|18,22
|3.386.997.447
|% 5,01
|
|EREGL
|42,40
|2.502.213.545
|% 1,24
|
|ASELS
|48,82
|2.498.927.200
|% 1,29
|
|KRDMD
|14,86
|2.313.130.004
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,78
|856.692.747
|% 4,91
|
|EKGYO
|6,84
|1.424.111.164
|% -1,01
|
|PETKM
|18,22
|3.386.997.447
|% 5,01
|
|ISCTR
|10,47
|1.733.993.279
|% 2,15
|
|TSKB
|4,06
|674.290.651
|% 4,10
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6243
|18,6378
|% 0,02
|
|Euro
|19,5112
|19,5180
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,4700
|22,5827
|% -0,02
|
|Frank
|19,6933
|19,8119
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,01
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|7,40
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,43
|
|Cumhuriyet
|7.028
|7.134
|19,00
|
|Tam
|7.052
|7.111
|2,00
|
|Yarım
|3.420
|3.476
|1,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.738
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,88
|0,00
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|-2,44
|