***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:09
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082772
BIST
12:554.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 17,21
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
12:5518,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
12:5519,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0845
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
12:551.050,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.050,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|NTGAZ
|50,40
|79.501.152
|% 10,00
|
|AKSGY
|6,38
|108.061.841
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|71.262.990
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|705.457.900
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.339.352
|% 9,98
|
|SEGYO
|3,20
|146.763.986
|% -9,09
|
|PRDGS
|16,01
|65.933.168
|% -7,99
|
|BAYRK
|9,83
|42.321.547
|% -6,91
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|MZHLD
|14,58
|19.991.085
|% -4,77
|
|THYAO
|117,10
|5.712.021.393
|% 1,74
|
|SISE
|39,30
|4.195.293.015
|% -2,53
|
|YKBNK
|12,02
|2.619.496.164
|% 1,01
|
|KRDMD
|14,84
|2.409.948.429
|% 3,70
|
|EKGYO
|7,17
|2.299.380.760
|% 3,61
|
|EKGYO
|7,17
|2.299.380.760
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,77
|617.390.473
|% 1,47
|
|YKBNK
|12,02
|2.619.496.164
|% 1,01
|
|ISCTR
|10,34
|1.780.593.761
|% 0,10
|
|KRDMD
|14,84
|2.409.948.429
|% 3,70
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6389
|% 0,07
|
|Euro
|19,3315
|19,3429
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,2759
|22,3876
|% 0,40
|
|Frank
|19,4975
|19,6149
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,02
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|14,57
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|8,08
|
|Cumhuriyet
|7.002
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.017
|7.076
|40,00
|
|Yarım
|3.403
|3.459
|19,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|0,17
|
|B. Petrol
|85,46
|85,46
|1,57
|