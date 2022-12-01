***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 16:13
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083586
BIST
16:005.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 70,10
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:0018,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:0019,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0965
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
16:001.069,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.069,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,71
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GENIL
|44,88
|52.297.677
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|258.264.447
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.816.658
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,65
|7.888.156
|% -5,30
|
|THYAO
|125,00
|6.746.805.229
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,32
|5.075.481.873
|% 4,01
|
|SISE
|39,82
|3.977.533.641
|% 1,84
|
|EREGL
|42,96
|3.948.608.444
|% 0,70
|
|PETKM
|18,18
|3.561.360.648
|% 1,62
|
|EKGYO
|7,25
|2.497.970.795
|% 5,22
|
|SKBNK
|2,73
|914.895.412
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,32
|5.075.481.873
|% 4,01
|
|ISCTR
|10,74
|2.929.031.294
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,88
|2.871.029.001
|% -1,41
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6313
|18,6385
|% 0,04
|
|Euro
|19,4756
|19,4896
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,6446
|22,7582
|% 1,13
|
|Frank
|19,6554
|19,7738
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,02
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|15,81
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|9,36
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.140
|7.197
|42,00
|
|Yarım
|3.463
|3.519
|21,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|0,03
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|0,95
|
Seans Raporu
15:58
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