***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 14:59
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083918
BIST
15:085.001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -44,85
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:0818,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:0819,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:081.077,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,96
|Açılış
|: 1.077,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ALFAS
|201,30
|776.822.181
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.203.068
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.406.739.397
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|97.696.147
|% -9,87
|
|EKIZ
|18,99
|1.839.346
|% -9,66
|
|THYAO
|128,40
|6.325.307.144
|% 3,22
|
|KOZAL
|400,10
|5.116.268.723
|% -1,16
|
|ASELS
|49,28
|4.117.834.755
|% 3,23
|
|EREGL
|41,94
|3.424.877.496
|% -1,27
|
|KOZAA
|50,95
|2.338.894.515
|% 1,49
|
|EKGYO
|7,19
|2.259.933.856
|% 0,70
|
|SKBNK
|2,72
|575.933.038
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,58
|1.642.574.422
|% -2,58
|
|ADESE
|1,73
|259.906.630
|% 0,00
|
|TSKB
|4,05
|575.179.540
|% -0,98
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6303
|18,6431
|% 0,05
|
|Euro
|19,6185
|19,6307
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8180
|22,9324
|% 0,32
|
|Frank
|19,8828
|20,0025
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,60
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.198
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|0,20
|
Seans Raporu
15:06
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15:20MERIT
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 41.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 216 adet işlem
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 68 kaybederek (% -1.25 ) 5, 366
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15:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, ISCTR
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15:19XU100
Endeks 5, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 70, 227.00 milyon TL de
-
15:18YESIL
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 419, 875 adet işlem