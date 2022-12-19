***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 14:14
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088406
BIST
14:235.366
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 151,91
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.376
En Düşük
5.268
14:2318,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
14:2319,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
14:231.077,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.077,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler14:21
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.016.373.845
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|952.124
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.441.503
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.611.388.023
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.184.552
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.744.288
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|55.932.282
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|13,01
|677.921.044
|% -9,21
|
|YKBNK
|12,71
|9.092.297.763
|% 8,17
|
|PETKM
|20,06
|6.333.928.152
|% 4,59
|
|ISCTR
|13,55
|4.425.896.709
|% 9,01
|
|THYAO
|142,80
|4.184.346.061
|% 2,51
|
|AKBNK
|20,42
|3.893.142.349
|% 9,49
|
|YKBNK
|12,71
|9.092.297.763
|% 8,17
|
|EKGYO
|8,33
|2.941.939.206
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,55
|4.425.896.709
|% 9,01
|
|PETKM
|20,06
|6.333.928.152
|% 4,59
|
|SKBNK
|3,52
|1.016.373.845
|% 10,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6493
|18,6533
|% 0,01
|
|Euro
|19,7947
|19,8054
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6676
|22,7813
|% 0,23
|
|Frank
|19,9435
|20,0637
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% -0,04
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.077
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.261
|7.308
|50,00
|
|Yarım
|3.516
|3.573
|25,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|0,04
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|0,52
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 52 artarak (% 3.24 ) 4, 705
-
14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, GARAN, VAKBN, PLTUR, OTTO, DOHOL, SANEL, CUSAN
-
14:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, VKING, PAMEL, OZSUB
-
14:36
HALKB, ISCTR, GARAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:36
NIBAS, GLBMD, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında