***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 10:10
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088912
BIST
12:005.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 30,41
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0018,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0019,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0516
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:001.089,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.089,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:58
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.404.257
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,80
|6.613.344
|% -5,36
|
|SANEL
|16,17
|2.884.556
|% -4,60
|
|RHEAG
|4,30
|1.627.409
|% -4,44
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|THYAO
|144,00
|3.050.761.244
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,60
|2.763.989.454
|% 3,00
|
|VAKBN
|12,67
|2.612.883.404
|% -0,16
|
|SAHOL
|42,82
|2.488.423.963
|% 3,38
|
|ISCTR
|13,01
|2.405.797.302
|% 0,39
|
|VAKBN
|12,67
|2.612.883.404
|% -0,16
|
|EKGYO
|8,15
|1.636.855.593
|% -0,49
|
|ADESE
|2,09
|396.818.371
|% -2,79
|
|YKBNK
|12,32
|2.287.631.879
|% 0,57
|
|ISCTR
|13,01
|2.405.797.302
|% 0,39
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6624
|18,6717
|% 0,11
|
|Euro
|19,8394
|19,8531
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6191
|22,7325
|% -0,09
|
|Frank
|20,0821
|20,2031
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9475
|4,9723
|% 0,07
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,09
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.348
|7.398
|1,00
|
|Yarım
|3.569
|3.617
|1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|0,16
|
Seans Raporu
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