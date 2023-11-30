***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 17:48
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221294
BIST
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17:567.926
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -82,88
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.913
En Yüksek
8.049
17:5628,8664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0630
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
17:5631,5647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1990
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
17:561.889,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -12,39
|Açılış
|: 1.889,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BINHO
|294,25
|1.192.549.876
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|83.884.663
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|170.937.737
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|23.498.704
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.766.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.622.877.881
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.628.123
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|144.705.856
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|550.833.201
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.001.295
|% -9,96
|
|THYAO
|251,00
|6.999.874.252
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,52
|3.401.825.221
|% -1,91
|
|AKBNK
|33,74
|3.017.580.413
|% -0,53
|
|SASA
|48,64
|2.873.888.637
|% -4,81
|
|ASELS
|48,52
|2.635.872.301
|% 1,08
|
|ISCTR
|21,52
|3.401.825.221
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,33
|1.106.739.420
|% -0,95
|
|ODAS
|10,98
|1.637.388.355
|% -5,18
|
|YKBNK
|19,10
|2.229.088.479
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,05
|512.095.753
|% -1,37
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8570
|28,8664
|% -0,22
|
|Euro
|31,5421
|31,5647
|% -0,63
|
|Sterlin
|36,3073
|36,4894
|% -0,79
|
|Frank
|32,8250
|33,0228
|% -0,39
|
|Riyal
|7,6708
|7,7092
|% -0,20
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|924,19
|928,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,02
|1.028,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,64
|2.032,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
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