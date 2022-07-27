***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2022 16:31
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket'in 27.07.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048204
BIST
17:392.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,91
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:3917,9045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:3918,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:39986,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 987,30
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:39
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.661.181
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|455.747.689
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.161.960
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|65.705.829
|% -9,80
|
|UFUK
|78,10
|4.095.423
|% -5,90
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,60
|6.965.703
|% -3,99
|
|DESPC
|11,23
|10.081.125
|% -3,85
|
|THYAO
|49,80
|3.403.965.612
|% 1,63
|
|YKBNK
|4,79
|1.258.258.499
|% 0,84
|
|SISE
|21,12
|1.028.996.752
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,22
|973.912.314
|% 0,94
|
|TOASO
|69,55
|808.059.013
|% 2,73
|
|EKGYO
|3,22
|973.912.314
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|456.638.599
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,79
|1.258.258.499
|% 0,84
|
|TSKB
|2,61
|493.486.487
|% 4,40
|
|ADESE
|0,82
|126.869.996
|% 2,50
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8897
|17,9045
|% 0,26
|
|Euro
|18,1209
|18,1503
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,4713
|21,5790
|% 0,25
|
|Frank
|18,4946
|18,6060
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7519
|4,7758
|% 0,30
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-1,24
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.648
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.239
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,64
|