***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.08.2022 23:35
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
09.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.08.2022 / 10635
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine yönelik 27.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.08.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 09.08.2022 tarih, 10635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053952
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9657
En Düşük
17,8528
17:5918,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3348
En Düşük
18,2729
17:591.034,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.034,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,66
En Düşük
1.030,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9217
|17,9318
|% 0,18
|
|Euro
|18,2802
|18,3463
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,5716
|21,6798
|% 0,02
|
|Frank
|18,7050
|18,8177
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7512
|4,7750
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.795
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.899
|7.007
|10,00
|
|Yarım
|3.361
|3.426
|5,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|0,09
|