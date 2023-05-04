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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.05.2023 19:26
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.05.20232
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, T
ürk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıl sonu ve ara dönem finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147007


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Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.504 4.616 1,00  
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Gümüş Gr. 16,24 16,26 0,24  
B. Petrol 73,33 73,33 1,00  
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