***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2023 15:07
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.05.2023
Tescil Tarihi
30.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.05.2023 / 10841
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin yılsonu ve ara dönem finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 04.05.2023 tarihli genel kurul kararı, 30.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154663
BIST
16:274.928
En Düşük
|Değişim
|: 3,34%
|| 159,44
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2720,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3070
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2722,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,4869
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:271.283,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 26,97
|Açılış
|: 1.283,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|25.050.435
|% 9,99
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|63.849.660
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.933.128
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|KLRHO
|32,16
|257.705.328
|% -4,06
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|SUWEN
|62,10
|34.537.466
|% -2,97
|
|THYAO
|147,30
|7.789.012.058
|% 0,89
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|KCHOL
|80,55
|4.243.126.719
|% 5,71
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ASELS
|49,84
|3.571.802.684
|% 3,62
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|683.464.536
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.743.649.549
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,28
|3.467.455.904
|% 9,34
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3942
|20,3984
|% 1,52
|
|Euro
|22,0009
|22,0279
|% 2,11
|
|Sterlin
|25,2969
|25,4238
|% 2,08
|
|Frank
|22,5084
|22,6440
|% 1,59
|
|Riyal
|5,4235
|5,4507
|% 1,40
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|14,07
|
|Altın Gr.
|1.284
|1.284
|27,13
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.142
|47,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.401
|4.532
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.259
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|0,20
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-2,55
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:41TSGYO
Yüzde 7.51 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 315 adet işlem
-
16:40AKBNK
Yüzde 9.34 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 728, 937 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YESIL, AVHOL, GEREL, SEGYO, ANGEN, ARSAN, EGSER, ELITE, KONYA
-
16:39
TDGYO, AVHOL, ZPLIB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında