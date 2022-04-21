***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.04.2022 22:54
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin halka arz suretiyle 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye artırılması kapsamında artırılan 52.500.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların halka arzı tamamlanmıştır. Yönetim Kurulumuz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Paylar " kenar başlıklı 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Söz konusu tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022809
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0044
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7104
En Düşük
14,6991
18:0515,9569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9646
En Düşük
15,9350
18:05922,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 922,81
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
923,33
En Düşük
922,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7025
|14,7127
|% 0,07
|
|Euro
|15,9401
|15,9642
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,1083
|19,2042
|% 0,05
|
|Frank
|15,3673
|15,4598
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|0,06
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,68
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında