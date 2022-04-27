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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

27.04.2022 17:43
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin daha önce 21.04.2022 tarihinde yayımlamış olduğu özel durum açıklaması kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu bildirmek isteriz.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024348


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