***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.04.2022 17:43
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce 21.04.2022 tarihinde yayımlamış olduğu özel durum açıklaması kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu bildirmek isteriz.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024348
BIST
17:402.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 24,10
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:4014,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0367
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:4015,6168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1298
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6077
17:40900,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,26
|Açılış
|: 900,09
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:40
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.085.892
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.998.669
|% 9,96
|
|MZHLD
|39,78
|6.975.681
|% 9,95
|
|ETILR
|8,84
|10.398.338
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|41.047.233
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.725.831
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.173.694
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,20
|70.954.691
|% -8,05
|
|THYAO
|39,74
|5.120.494.076
|% 1,64
|
|KRDMD
|15,13
|2.748.338.433
|% 3,28
|
|EREGL
|34,00
|2.188.189.519
|% 2,78
|
|SISE
|17,71
|2.102.759.940
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,95
|1.602.068.261
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,62
|1.177.247.788
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,95
|1.602.068.261
|% 0,20
|
|ODAS
|2,47
|724.828.417
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,13
|2.748.338.433
|% 3,28
|
|AKBNK
|9,10
|1.443.832.640
|% 0,78
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8298
|14,8353
|% 0,25
|
|Euro
|15,6076
|15,6168
|% -0,82
|
|Sterlin
|18,5268
|18,6197
|% -0,12
|
|Frank
|15,2387
|15,3305
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9424
|3,9622
|% 0,26
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-16,00
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,20
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:55LIDER
Yüzde 8.31 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 516, 110 adet işlem
-
17:54MZHLD
Yüzde 9.95 oranında artışla 39.78 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 921 adet işlem
-
17:53QUAGR
Yüzde 4.97 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 713, 013 adet işlem
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17:51XU100
Endeks 2, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 37, 365.00 milyon TL de
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17:51QUAGR
Yüzde 4.81 oranında artışla 19.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 436 adet işlem