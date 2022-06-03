***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru SPK tarafından uygun bulunmuştur. Esas sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034655BIST