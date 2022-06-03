***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.06.2022 18:29
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru SPK tarafından uygun bulunmuştur. Esas sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034655
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0750
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0477
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05985,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,00
|Açılış
|: 985,96
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
985,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5138
|16,5290
|% 0,46
|
|Euro
|17,7155
|17,7463
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6229
|20,7264
|% -0,08
|
|Frank
|17,0991
|17,2021
|% -0,10
|
|Riyal
|4,3925
|4,4145
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-12,14
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,97
|
Seans Raporu
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