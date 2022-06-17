***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.06.2022 19:51
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşl. ve Hizm. A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadili bugün İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir.
Şirketimiz'in güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038141
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0373
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3486
En Düşük
17,2421
17:5918,2336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0416
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.025,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.025,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3264
|17,3330
|% 0,20
|
|Euro
|18,1707
|18,2138
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,1098
|21,2156
|% -0,92
|
|Frank
|17,7941
|17,9013
|% -0,18
|
|Riyal
|4,6037
|4,6267
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-17,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.789
|6.909
|-57,00
|
|Yarım
|3.333
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,69
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem