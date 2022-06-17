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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.06.2022 19:51
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Consus Enerji İşl. ve Hizm. A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadili bugün İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir.
Şirketimiz'in güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038141


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