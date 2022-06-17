***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarConsus Enerji İşl. ve Hizm. A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadili bugün İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir.Şirketimiz'in güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038141BIST