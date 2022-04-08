***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 16:04
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz'in güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm Maddeler (1. madde hariç) 11/01/2022 14/01/2022 10495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018203
BIST
16:022.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,81
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:0214,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:0216,0259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0226
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
16:02916,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,41
|Açılış
|: 916,37
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GZNMI
|41,36
|27.948.181
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.487.407
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.933.556
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.590.073
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.697.195
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|15.017.362
|% -6,20
|
|ULUSE
|159,00
|30.432.919
|% -5,36
|
|PSDTC
|29,24
|15.570.864
|% -4,19
|
|GARAN
|13,20
|4.234.789.819
|% 4,68
|
|THYAO
|35,18
|2.280.007.363
|% -1,24
|
|KARSN
|5,96
|1.526.717.669
|% 4,38
|
|AKBNK
|8,31
|1.403.398.748
|% 3,36
|
|ASELS
|26,52
|1.311.444.152
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,61
|1.151.325.763
|% 1,95
|
|ODAS
|2,22
|733.064.952
|% 5,21
|
|GARAN
|13,20
|4.234.789.819
|% 4,68
|
|YKBNK
|4,55
|1.237.327.975
|% 3,64
|
|KARSN
|5,96
|1.526.717.669
|% 4,38
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7529
|14,7582
|% 0,14
|
|Euro
|16,0034
|16,0475
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,1490
|19,2450
|% -0,28
|
|Frank
|15,7028
|15,7974
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,16
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,04
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-6,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,76
|