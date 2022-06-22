***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
22.06.2022 22:43
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Açıklamalar
Consus Enerji İşl. ve Hizm. A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadili 17 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir.
Şirketimiz'in güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm Maddeler (1. madde hariç) 11/01/2022 14/01/2022 10495
Sermaye Maddesi (6. madde) 17/06/2022 22/06/2022 10604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038817
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0308
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,4148
En Düşük
17,0644
18:0518,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1170
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4138
En Düşük
18,0279
18:051.024,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.024,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3674
|17,3690
|% 0,18
|
|Euro
|18,3227
|18,3840
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,2021
|21,3085
|% -0,08
|
|Frank
|17,9606
|18,0688
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6057
|4,6288
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.912
|25,00
|
|Yarım
|3.338
|3.381
|12,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,96
|-0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO