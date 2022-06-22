***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022AçıklamalarConsus Enerji İşl. ve Hizm. A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadili 17 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir.Şirketimiz'in güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoTüm Maddeler (1. madde hariç) 11/01/2022 14/01/2022 10495Sermaye Maddesi (6. madde) 17/06/2022 22/06/2022 10604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038817BIST