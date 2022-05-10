***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 17.475.975 179.702 67.995.766 -42.104.127 -117.098.040 1.561.484 208.010.760 1.034.227 209.044.987Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.561.484 -1.561.484 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)1.630.768 1.630.768 126.710 1.757.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.514.505 -2.369.254 20.145.251 20.145.251Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler280.000.000 17.475.975 179.702 90.510.271 -44.473.381 -115.536.556 1.630.768 229.786.779 1.160.937 230.947.716Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler333.000.000 -500.000 12.169.172 -33.224 244.290.300 -71.443.138 -94.604.661 33.012.644 455.891.093 0 455.891.093Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler33.012.644 -33.012.644 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)984.483 984.483 984.483Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)640.250 42.241.911 -5.378.154 37.504.007 37.504.007Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler333.000.000 -500.000 12.169.172 607.026 286.532.211 -76.821.292 -61.592.017 984.483 494.379.583 494.379.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.664.187 12.699.384Dönem Karı (Zararı)984.483 1.757.478Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.640.832 17.038.354Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13, 25 13.486.977 12.266.388Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.396.729 7.085.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16, 17 2.539.525 829.064Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-187.333 -4.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.044.537 6.260.485Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.830.444 10.061.097Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18.731.186 10.068.170Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.900.742 -7.073Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler269.319 -2.228.355Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler269.319 -2.228.355Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.382.856 -1.076Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.382.856 -1.076Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler40.219 -10.145.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-764.801 -6.023.198Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.573.514 -2.304.609İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.847.265 -1.974.658İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.273.751 -329.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-744.798 299.334İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-744.798 299.334Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-4.417.042 -3.266.501Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-4.417.042 -3.266.501Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.892.274 1.627.226Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.429.458 -282.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.689.613 -6.985.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.689.613 -6.985.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.895.330 1.321.035Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler380.369 392.606Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-829.693 1.704.364İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-829.693 1.704.364Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)570.348 -1.159.294İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.198.230 2.630.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.198.230 2.630.609Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.860.514 12.772.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -196.327 -73.250YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.032.712 -7.547.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.967.044 196.811Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.967.044 196.811Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.999.756 -7.744.706Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -14.048.403 -5.813.519Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.951.353 -1.931.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.984.459 3.461.595Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.057.723 85.755.461Kredilerden Nakit Girişleri8 10.640.000 73.550.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 18.417.723 12.205.461Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.424.225 -70.754.347Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -57.295.652 -60.385.959Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -23.128.573 -10.368.388İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış11.778.676 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -6.462.656Ödenen Faiz-11.297.375 -5.083.936Alınan Faiz1.900.742 7.073YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.352.984 8.613.084NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.352.984 8.613.084DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.011.596 4.242.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.658.612 12.855.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.658.612 48.011.596Ticari Alacaklar43.638.660 42.065.146İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.579.819 3.732.554İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 37.058.841 38.332.592Diğer Alacaklar1.714.662 4.581.324İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 138.396 2.749.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.576.266 1.832.237Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar14.643.629 10.226.587Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları15 14.643.629 10.226.587Stoklar9 67.181.482 72.073.756Peşin Ödenmiş Giderler19.211.737 16.977.254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 19.211.737 16.977.254Diğer Dönen Varlıklar14.449.254 13.251.024İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 14.449.254 13.251.024ARA TOPLAM180.498.036 207.186.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR180.498.036 207.186.687DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.610.346 609.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.610.346 609.577Maddi Duran Varlıklar12 1.122.312.362 1.029.938.391Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.436.123 19.895.129Peşin Ödenmiş Giderler1.970.666 1.775.691İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.970.666 1.775.691Ertelenmiş Vergi Varlığı29 21.015.731 19.660.891TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.170.345.228 1.071.879.679TOPLAM VARLIKLAR1.350.843.264 1.279.066.366KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 209.398.010 228.454.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 114.716.774 104.728.513Diğer Finansal Yükümlülükler7.157.000 10.603.600Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 7.157.000 10.603.600Ticari Borçlar40.743.876 39.054.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 40.743.876 39.054.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.209.683 1.314.353Diğer Borçlar27.064.648 15.661.698İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 17.013.346 7.080.788İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 10.051.302 8.580.910Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.184.550 4.614.202Kısa Vadeli Karşılıklar2.199.039 1.978.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.048.039 1.640.558Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 151.000 338.333ARA TOPLAM410.673.580 406.409.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER410.673.580 406.409.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 349.871.747 331.451.359Diğer Borçlar5.582.994 7.883.079İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.582.994 7.883.079Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 2.753.180 2.372.811Türev Araçlar18 17.263.361 16.665.141Uzun Vadeli Karşılıklar3.245.224 2.324.451Genel Karşılıklar17 3.245.224 2.324.451Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 67.073.595 56.068.586TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER445.790.101 416.765.427TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER856.463.681 823.175.273ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar494.379.583 455.891.093Ödenmiş Sermaye20 333.000.000 333.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-500.000 -500.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi12.169.172 12.169.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)607.026 -33.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)209.710.919 172.847.162Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-61.592.017 -94.604.661Net Dönem Karı veya Zararı984.483 33.012.644TOPLAM ÖZKAYNAKLAR494.379.583 455.891.093TOPLAM KAYNAKLAR1.350.843.264 1.279.066.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 135.032.935 77.188.169Satışların Maliyeti23 -105.300.988 -61.363.460TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.731.947 15.824.709BRÜT KAR (ZARAR)29.731.947 15.824.709Genel Yönetim Giderleri24 -8.243.746 -3.560.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 3.192.295 1.836.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -4.497.852 -1.645.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.182.644 12.456.271Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.382.856 1.076FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.565.500 12.457.347Finansman Gelirleri28 9.046.750 10.634.396Finansman Giderleri28 -26.583.230 -15.073.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.029.020 8.017.963Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.044.537 -6.260.485Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -3.044.537 -6.260.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)984.483 1.757.478DÖNEM KARI (ZARARI)984.483 1.757.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 126.710Ana Ortaklık Payları984.483 1.630.768Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00300000 0,00580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00300000 0,00580000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar640.250 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)640.250 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar36.863.757 20.145.251Yabancı Para Çevrim Farkları20 42.241.911 22.514.505Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları20 -5.378.154 -2.369.254DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.504.007 20.145.251TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.488.490 21.902.729Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 126.710Ana Ortaklık Payları38.488.490 21.776.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028828BIST