***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 17.475.975 179.702 67.995.766 -42.104.127 -117.098.040 1.561.484 208.010.760 1.034.227 209.044.987Transferler1.561.484 -1.561.484 0 0Dönem Karı (Zararı)14.425.909 14.425.909 513.730 14.939.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.846 27.696.040 -8.644.749 19.017.445 19.017.445Sermaye Arttırımı21 66.057.781 66.057.781 66.057.781Sermaye Azaltımı21 -13.057.781 13.057.781 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-5.306.803 5.306.803 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2.970.438 2.970.438 2.970.438Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.170.597 1.170.597 -169.140 1.001.457Dönem Sonu Bakiyeler333.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.169.172 0 0 0 0 0 145.856 0 0 0 0 0 0 0 0 95.691.806 0 0 0 -50.748.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.030.937 14.425.909 0 311.652.930 1.378.817 313.031.747Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler333.000.000 -500.000 12.169.172 -33.224 244.290.300 -71.443.138 -94.604.661 33.012.644 455.891.093 0 455.891.093Transferler33.012.644 -33.012.644 0 0Dönem Karı (Zararı)31.275.009 31.275.009 31.275.009Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)433.175 108.365.745 -21.107.839 87.691.081 87.691.081Sermaye Arttırımı21 52.500.000 52.500.000 52.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)158.727.561 3.784.172 162.511.733 162.511.733Dönem Sonu Bakiyeler385.500.000 0 0 0 0 0 0 158.227.561 12.169.172 0 0 0 0 0 399.951 0 0 0 0 0 0 0 0 352.656.045 0 0 0 -92.550.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.807.845 31.275.009 0 789.868.916 0 789.868.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.635.207 63.444.962Dönem Karı (Zararı)31.275.009 14.939.639Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.275.009 14.939.639Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler67.584.986 44.937.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 - 14 - 26 28.065.801 19.337.227Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.644.138 14.851.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 - 18 2.560.291 1.183.680Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-187.333 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 12.271.180 13.668.269Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.888.585 24.291.852Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -2.903.967 -64.421Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 32.792.552 24.356.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.224.400 339.332Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.224.400 339.332Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.382.856 -2.776Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 -1.382.856 -2.776İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 0 -4.757.775Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-406.282 -9.122.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.897.861 3.658.189Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.235.317 -10.136.058İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.344.829 3.076.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.109.512 -13.212.328Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.993.022 942.203İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.993.022 942.203Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.273.852 4.052.525Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-1.273.852 4.052.525Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10.832.597 7.951.863Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.762.732 -878.762Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.067.201 -9.659.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.067.201 -9.659.568Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.051.886 -1.913.064Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler712.925 550.554Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)712.925 550.554Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.132.470 7.091.527İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.132.470 7.091.527Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.842.574 -1.570.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.453.041 7.226.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.453.041 7.226.984Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları88.962.134 63.535.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -326.927 -90.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.874.452 -11.610.603Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.014.886 378.973Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.014.886 378.973Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.889.338 -11.989.576Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -20.813.323 -9.896.053Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.076.015 -2.093.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.500.473 -43.633.737Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri215.011.735 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri215.011.735Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.221.648 85.786.213Kredilerden Nakit Girişleri9 10.640.000 73.680.950Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 18.581.648 12.105.263Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-187.178.547 -177.630.484Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -141.120.636 -156.244.048Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-46.057.911 -21.386.436İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış58.551.795İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-5.620.006Ödenen Faiz29 -39.931.937 -10.113.565Alınan Faiz29 2.903.967 64.422Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-90.907.333 -292.118YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.739.718 8.200.622NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.739.718 8.200.622DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 48.011.596 4.242.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 39.271.878 12.442.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.271.878 48.011.596Finansal Yatırımlar90.907.333 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 90.907.333 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar45.300.462 42.065.146İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.077.383 3.732.554İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 35.223.079 38.332.592Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5.592.023 4.581.324İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 158.186 2.749.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.433.837 1.832.237Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11.500.439 10.226.587Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları16 11.500.439 10.226.587Türev Araçlar0 0Stoklar10 61.241.159 72.073.756Peşin Ödenmiş Giderler19.181.894 16.977.254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 19.181.894 16.977.254Diğer Dönen Varlıklar16.704.065 13.251.024İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16.704.065 13.251.024ARA TOPLAM289.699.253 207.186.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR289.699.253 207.186.687DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.000 609.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 609.577Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar13 1.256.644.336 1.029.938.391Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 26.094.171 19.895.129Peşin Ödenmiş Giderler2.333.783 1.775.691İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.333.783 1.775.691Ertelenmiş Vergi Varlığı30 20.682.147 19.660.891Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.305.755.437 1.071.879.679TOPLAM VARLIKLAR1.595.454.690 1.279.066.366KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 168.387.029 228.454.326İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.387.029 228.454.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 85.680.495 104.728.513İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları85.680.495 104.728.513Diğer Finansal Yükümlülükler9 860.000 10.603.600Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler860.000Ticari Borçlar29.987.062 39.054.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 29.987.062 39.054.263Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.366.239 1.314.353Diğer Borçlar13.051.635 15.661.698İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 44.644 7.080.788İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.006.991 8.580.910Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.771.628 4.614.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.771.628 4.614.202Kısa Vadeli Karşılıklar2.228.789 1.978.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.077.789 1.640.558Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 151.000 338.333Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM306.332.877 406.409.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER306.332.877 406.409.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 388.043.671 331.451.359İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar388.043.671 331.451.359Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.589.468 7.883.079İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.589.468 7.883.079Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.085.736 2.372.811Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri16 3.085.736 2.372.811Türev Araçlar19 13.950.240 16.665.141Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.597.007 2.324.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 3.597.007 2.324.451Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 85.986.775 56.068.586Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER499.252.897 416.765.427TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER805.585.774 823.175.273ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar789.868.916 455.891.093Ödenmiş Sermaye21 385.500.000 333.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)158.227.561 -500.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi12.169.172 12.169.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 399.951 -33.224Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)399.951 -33.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)399.951 -33.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)260.105.068 172.847.162Yabancı Para Çevrim Farkları352.656.045 244.290.300Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-92.550.977 -71.443.138Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-92.550.977 -71.443.138Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -57.807.845 -94.604.661Net Dönem Karı veya Zararı31.275.009 33.012.644TOPLAM ÖZKAYNAKLAR789.868.916 455.891.093TOPLAM KAYNAKLAR1.595.454.690 1.279.066.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 265.849.037 167.656.199 130.816.102 90.468.030Satışların Maliyeti24 -199.872.429 -117.443.589 -94.571.441 -56.080.129TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.976.608 50.212.610 36.244.661 34.387.901Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)65.976.608 50.212.610 36.244.661 34.387.901Genel Yönetim Giderleri25 -16.029.106 -8.209.606 -7.785.360 -4.649.568Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 4.411.793 3.686.839 1.219.498 1.849.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -7.831.834 -2.235.618 -3.333.982 -590.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.527.461 43.454.225 26.344.817 30.997.954Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 1.382.856 4.760.551 0 4.759.475FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.910.317 48.214.776 26.344.817 35.757.429Finansman Gelirleri29 31.655.016 10.108.607 22.608.266 -525.789Finansman Giderleri29 -36.019.144 -29.715.475 -9.435.914 -14.641.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.546.189 28.607.908 39.517.169 20.589.945Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.271.180 -13.668.269 -9.226.643 -7.407.784Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -12.271.180 -13.668.269 -9.226.643 -7.407.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.275.009 14.939.639 30.290.526 13.182.161DÖNEM KARI (ZARARI)31.275.009 14.939.639 30.290.526 13.182.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 513.730 0 387.020Ana Ortaklık Payları31.275.009 14.425.909 30.290.526 12.795.141Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,09000000 0,05000000 0,08000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç 22 0,09000000 0,05000000 0,08000000 0,04000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar433.175 -33.846 -207.075 -33.846Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)541.469 -42.308 -258.844 -42.308Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-108.294 8.462 51.769 8.462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-108.294 8.462 51.769 8.462Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar87.257.906 19.051.291 50.394.149 -1.093.960Yabancı Para Çevrim Farkları108.365.745 27.696.040 66.123.834 5.181.535Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-21.107.839 -8.644.749 -15.729.685 -6.275.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.691.081 19.017.445 50.187.074 -1.127.806TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.966.090 33.957.084 80.477.600 12.054.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 513.730 0 387.020Ana Ortaklık Payları118.966.090 33.443.354 80.477.600 11.667.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056901BIST