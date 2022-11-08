***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.11.2022 19:08
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078311
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1166
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1915
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7368
En Düşük
18,4643
18:051.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 29,62
|Açılış
|: 1.024,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.024,89
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5905
|18,5981
|% 0,66
|
|Euro
|18,5900
|18,6000
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,3939
|21,5011
|% 0,83
|
|Frank
|18,7818
|18,8949
|% 0,87
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|38,44
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|25,93
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.811
|6.880
|132,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|65,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,46
|
|B. Petrol
|97,82
|97,82
|-0,10
|