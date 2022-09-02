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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

02.09.2022 00:20
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Van Büyükşehir Belediyesi?nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Güneş Enerji Santralinin Belediye'ye Devredilmesi işi
İhaleyi Açan Taraf
Van Büyükşehir Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/09/2022
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
70.031.685,60 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ("Tres Enerji"), Van Büyükşehir Belediyesi'nin 01.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği, 10 yıl süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Taşınmaz Üzerinde Yapmış Olduğu 4000kwe Güneş Enerji Santralinin Belediye'ye Devredilmesi işine  ("İş") ilişkin ihalesine, en iyi teklifin verilmiş olduğu ihale komisyonunca açıklanmıştır. İşe ilişkin sözleşmenin imzalanması için, ihale mevzuatına göre, yetkili makamın onayının ardından sözleşmeye davet yazısının gelmesi beklenecektir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059499


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SMRTG 41,18 532.088.587 % 9,99  
EGGUB 307,30 143.488.888 % 9,99  
OTKAR 525,40 506.789.299 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.846.567 % 9,99  
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