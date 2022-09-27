***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuVan Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Güneş Enerji Santralinin Belediye'ye Devredilmesi işiİhaleyi Açan TarafVan Büyükşehir Belediyesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi01/09/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih01/09/2022İhale SonucuEn iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir ancak konu ihale, yetkili makam kararıyla iptal edilmiştir.İhale Bedeli70.031.685,60 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar02.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 01.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği, 10 yıl süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Taşınmaz Üzerinde Yapmış Olduğu 4000kwe Güneş Enerji Santrali'nin Belediye'ye Devredilmesi işine ilişkin ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Tres Enerji") en iyi teklifi vermiş olduğu ve ihale kararının ilgili ihale mevzuatına göre, yetkili makamın onayına sunulduğu açıklanmıştır. Konu ihalenin 13.09.2022 tarihli yetkili makam kararıyla iptal edildiği 26.09.2022 tarihinde Tres Enerji'ye tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065386BIST