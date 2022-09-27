***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
27.09.2022 06:38
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Van Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Güneş Enerji Santralinin Belediye'ye Devredilmesi işi
İhaleyi Açan Taraf
Van Büyükşehir Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/09/2022
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir ancak konu ihale, yetkili makam kararıyla iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
70.031.685,60 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
02.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 01.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği, 10 yıl süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Taşınmaz Üzerinde Yapmış Olduğu 4000kwe Güneş Enerji Santrali'nin Belediye'ye Devredilmesi işine ilişkin ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Tres Enerji") en iyi teklifi vermiş olduğu ve ihale kararının ilgili ihale mevzuatına göre, yetkili makamın onayına sunulduğu açıklanmıştır. Konu ihalenin 13.09.2022 tarihli yetkili makam kararıyla iptal edildiği 26.09.2022 tarihinde Tres Enerji'ye tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065386
BIST