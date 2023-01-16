***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.01.2023 08:43
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile olumlu karşılanmış olup, Şirketimizin toplam 500.000.000,-TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102395
BIST
14:345.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 144,83
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3418,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3420,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:341.158,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.158,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:34
|SDTTR
|75,35
|345.740.193
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.202.245
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.879.224
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,19
|32.510.898
|% -3,94
|
|ADEL
|111,70
|8.515.200
|% -3,71
|
|THYAO
|143,70
|6.096.358.696
|% 6,68
|
|KOZAL
|567,00
|3.421.260.249
|% 6,78
|
|ASELS
|57,95
|2.922.160.682
|% 4,89
|
|EREGL
|40,86
|2.865.289.280
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,60
|2.835.252.518
|% 4,78
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|EKGYO
|8,01
|1.994.404.178
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,52
|1.560.458.977
|% 3,37
|
|KRDMD
|19,01
|2.645.896.183
|% 1,82
|
|ISCTR
|11,12
|1.264.954.360
|% 2,96
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7898
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3498
|20,3617
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8819
|22,9967
|% -0,12
|
|Frank
|20,2104
|20,3322
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.159
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.842
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,40
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:49YAPRK
Yüzde 5.97 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 650 adet işlem
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14:48PINSU
Yüzde 7.29 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 261 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 5, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 06 üstünde . İşlem hacmi 56, 368.00 milyon TL de
-
14:45GESAN
Yüzde 6.48 oranında artışla 213.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 309 adet işlem
-
14:44BFREN
Yüzde 6.71 oranında artışla 5, 202.50 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 408 adet işlem