***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile olumlu karşılanmış olup, Şirketimizin toplam 500.000.000,-TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102396BIST