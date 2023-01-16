***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.01.2023 08:43
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile olumlu karşılanmış olup, Şirketimizin toplam 500.000.000,-TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102396
BIST
14:345.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 144,83
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3418,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3420,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:341.158,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.158,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:34
|SDTTR
|75,35
|345.740.193
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.202.245
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.879.224
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,19
|32.510.898
|% -3,94
|
|ADEL
|111,70
|8.515.200
|% -3,71
|
|THYAO
|143,70
|6.096.358.696
|% 6,68
|
|KOZAL
|567,00
|3.421.260.249
|% 6,78
|
|ASELS
|57,95
|2.922.160.682
|% 4,89
|
|EREGL
|40,86
|2.865.289.280
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,60
|2.835.252.518
|% 4,78
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|EKGYO
|8,01
|1.994.404.178
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,52
|1.560.458.977
|% 3,37
|
|KRDMD
|19,01
|2.645.896.183
|% 1,82
|
|ISCTR
|11,12
|1.264.954.360
|% 2,96
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7898
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3498
|20,3617
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8819
|22,9967
|% -0,12
|
|Frank
|20,2104
|20,3322
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.159
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.842
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,40
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49YAPRK
Yüzde 5.97 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 650 adet işlem
-
14:48PINSU
Yüzde 7.29 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 261 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 5, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 06 üstünde . İşlem hacmi 56, 368.00 milyon TL de
-
14:45GESAN
Yüzde 6.48 oranında artışla 213.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 309 adet işlem
-
14:44BFREN
Yüzde 6.71 oranında artışla 5, 202.50 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 408 adet işlem