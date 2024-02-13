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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.02.2024 20:23
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/176 sayılı kararı ile olumlu karşılanmış olup, Şirketimizin toplam 1.000.000.000,-TL'ye (bir milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249338


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