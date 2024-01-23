***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.01.2024 18:10
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme süreci tamamlanmış olup, kredi derecelendirme notu ekte ve aşağıda yer almaktadır.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:A (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:J1 (tr) / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu :BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu:A (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu:J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242321
BIST
'
18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0204
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1312
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,7825
18:051.970,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.970,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.106.117
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.462.589
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|24.273.188
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.633.923
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.158.587
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|122.079.858
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.604.549
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.560.612.538
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKBNK
|38,16
|5.290.685.162
|% -4,74
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KCHOL
|151,20
|3.969.579.029
|% -2,01
|
|EKGYO
|9,40
|3.567.447.318
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKFGY
|1,92
|434.789.366
|% 0,52
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KATMR
|2,19
|331.264.487
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2662
|30,2755
|% 0,06
|
|Euro
|32,8089
|32,8232
|% -0,43
|
|Sterlin
|38,1903
|38,3819
|% -0,38
|
|Frank
|34,5911
|34,7995
|% -0,27
|
|Riyal
|8,0479
|8,0883
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|899,11
|900,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,63
|945,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,93
|79,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,52
|2.023,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem