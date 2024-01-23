***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme süreci tamamlanmış olup, kredi derecelendirme notu ekte ve aşağıda yer almaktadır.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:A (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:J1 (tr) / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu :BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu:A (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu:J1 (tr) / (Stabil Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242321BIST