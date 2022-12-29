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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

29.12.2022 20:08
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/12/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 29.12.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalamıştır. 
 
 

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091311


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