***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.12.2022 20:08
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/12/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 29.12.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091311
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1597
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0163
En Düşük
19,8499
18:051.093,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.093,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7024
|18,7051
|% -0,03
|
|Euro
|19,9834
|20,0163
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,4994
|22,6122
|% 0,35
|
|Frank
|20,1810
|20,3025
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9582
|4,9831
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|13,20
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|6,31
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.373
|7.439
|49,00
|
|Yarım
|3.570
|3.636
|18,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.817
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,30
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında