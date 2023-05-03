***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
03.05.2023 20:46
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/12/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/05/2023
Açıklama
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen çalışma sonucunda, notumuz 10 üzerinden 8,52 olarak belirlenmiştir. Ekte yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.consusenerji.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
93,09 91,35 73,46 80,26 85,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146584
BIST