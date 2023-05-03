***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi29/12/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi29/12/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi03/05/2023AçıklamaŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen çalışma sonucunda, notumuz 10 üzerinden 8,52 olarak belirlenmiştir. Ekte yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.consusenerji.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not93,09 91,35 73,46 80,26 85,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146584BIST