***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.11.2022 16:31
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12609 sayılı yazısına cevaben Şirketimizin payları üzerinde gerçekleştiği belirtilen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı 'Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080895
BIST
16:384.562
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -106,40
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:3818,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:3819,2375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0955
|Açılış
|: 19,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2137
16:381.054,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,63
|Açılış
|: 1.054,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,75
BIST En Aktif Hisseler16:38
|MTRKS
|42,90
|133.762.344
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.450.246
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.450.246
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|143.295.524
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.276.352
|% 9,98
|
|SILVR
|23,76
|16.977.640
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.595.820
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.312.651.190
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|75.121.607
|% -9,98
|
|KONTR
|194,10
|4.429.932.975
|% -9,97
|
|THYAO
|108,10
|10.059.744.950
|% 3,35
|
|EREGL
|37,36
|6.272.617.747
|% 0,86
|
|ASELS
|41,26
|5.491.891.060
|% 3,56
|
|KONTR
|194,10
|4.429.932.975
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,61
|3.025.074.275
|% -6,61
|
|EKGYO
|5,49
|1.823.364.544
|% -0,72
|
|ALBRK
|3,19
|1.029.995.224
|% 3,57
|
|VAKBN
|9,61
|3.025.074.275
|% -6,61
|
|HALKB
|9,89
|2.826.761.106
|% -3,79
|
|ISCTR
|9,54
|2.624.052.774
|% -3,83
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6222
|% 0,18
|
|Euro
|19,2218
|19,2375
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,9108
|22,0207
|% -0,80
|
|Frank
|19,5078
|19,6253
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9384
|4,9631
|% 0,17
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-15,71
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|7.035
|7.142
|-62,00
|
|Tam
|7.016
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.407
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,91
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,64
|91,64
|-1,22
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 38 kaybederek (% -2.34 ) 4, 977
-
16:53XU100
Endeks 4, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 92, 403.00 milyon TL de
-
16:53HKTM
Yüzde -9.25 oranında düşüşle 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 441, 182 adet işlem
-
16:52IHEVA
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 548, 164 adet işlem
-
16:49VAKBN
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 178, 379 adet işlem