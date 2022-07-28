***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 22:32
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmasına, birimin Şirketimiz Genel Müdürü'ne bağlı olarak çalışmasına, Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmak üzere Ekin Biçen Öcal'ın, Yatırımcı İlişkileri görevlisi olarak görev yapmak üzere ise Şirketimiz Mali İşler Müdürü Yasin Korkmaz'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Ekin Biçen Öcal– Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Telefon: +90 212 244 60 60
Fax: +90 212 244 61 61
E-posta: investor@consusenerji.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048989
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8969
18:0518,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0804
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3570
En Düşük
18,2596
18:051.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.015,80
En Düşük
1.011,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9144
|17,9267
|% 0,02
|
|Euro
|18,2680
|18,3320
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,8196
|21,9291
|% 0,21
|
|Frank
|18,7425
|18,8554
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7704
|4,7943
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.757
|0,04
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.756
|6.841
|7,00
|
|Yarım
|3.292
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,59
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem