***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmasına, birimin Şirketimiz Genel Müdürü'ne bağlı olarak çalışmasına, Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmak üzere Ekin Biçen Öcal'ın, Yatırımcı İlişkileri görevlisi olarak görev yapmak üzere ise Şirketimiz Mali İşler Müdürü Yasin Korkmaz'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:Ekin Biçen Öcal– Yatırımcı İlişkileri MüdürüTelefon: +90 212 244 60 60Fax: +90 212 244 61 61E-posta: investor@consusenerji.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048989BIST