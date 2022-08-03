***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 20:17
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. ("Mavibayrak Doğu") EPDK tarafından verilmiş olan 04/10/2018 tarihli ve 49 yıl süreli üretim lisansı ("MBD Lisans") tahtında Mardin İli, Derik İlçesi'nde bulunan, sahibi olduğu biyokütle enerji santralinde ("MBD Santral") elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Mavibayrak Doğu'nun, MBD Lisansı'na konu tesisini birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmek ve bu kapsamda MBD Santrali'ne de yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali kurulması amacıyla Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince EPDK'ya yapmış olduğu lisans tadil başvurusu (başvuru hakkında Halka Arz İzahnamesi'nde bilgi verilmiştir) da olumlu karşılanmış olup, MBD Lisans'ta kayıtlı tesis türü "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi", kaynak türü "biyokütle/güneş" ve yardımcı kaynağa dayalı kurulu güç "1,8 MW" olacak şekilde tadil edilmiştir. Böylece MBD Lisans'ta kayıtlı toplam kurulu güç 14.4 MWm/12.0MWe olmuştur. Tadil edilmiş lisansın EPDK'dan bugün teslim alındığı Mavibayrak Doğu tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir. Gelinen noktada MBD Santral'de yardımcı kaynak kurulumu için inşaat aşamasına geçilecektir. Kurulu güçteki bu artışa istinaden yatırımın 2022 yılının ikinci yarısı içinde tamamlanarak yardımcı kaynak güneş santralinin 2022 yıl sonundan önce devreye alınması öngörülmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051651
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
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18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,2600
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|Önceki Kapanış
|: 18,3000
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18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.018,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.018,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9614
|17,9754
|% 0,17
|
|Euro
|18,2347
|18,2611
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7741
|21,8833
|% 0,12
|
|Frank
|18,6082
|18,7203
|% -0,28
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,31
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,14
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.819
|6.901
|45,00
|
|Yarım
|3.323
|3.374
|22,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,03
|
|B. Petrol
|96,68
|96,68
|-3,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA