***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'ye ("MBE") yönelik, 28.07.2022 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamıza istinaden, MBE tarafından, biyokütle santrali sahasında 1,8 MW kurulu güçte kurulacak yardımcı kaynak güneş enerjisi santralinin ("GES") inşaatı amacıyla, yüklenici firma ile 05.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olduğu Şirketimize bildirilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067733BIST