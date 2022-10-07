***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tres Enerji") ile Banvit Bandırma Vitamin Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Banvit") arasında daha önce 2015 yılında imzalanmış Kojenerasyon Sistemi İşletme Sözleşmesi tahtında, halihazırda Tres Enerji tarafından Banvit'e ait tesiste işletilmekte olan 8,7 MWe kurulu gücündeki kojenerasyon santralinde kapasite artırımına gidilerek 3,35 MWe gücünde ek bir santral kurulumuna karar verilmiş olup, bu hususta Banvit ile Tres Enerji arasında 07.10.2022 tarihinde bir sözleşme imzalandığı Tres Enerji tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Santral kurulumunun 2023 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069158BIST