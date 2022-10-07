***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 19:19
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tres Enerji") ile Banvit Bandırma Vitamin Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Banvit") arasında daha önce 2015 yılında imzalanmış Kojenerasyon Sistemi İşletme Sözleşmesi tahtında, halihazırda Tres Enerji tarafından Banvit'e ait tesiste işletilmekte olan 8,7 MWe kurulu gücündeki kojenerasyon santralinde kapasite artırımına gidilerek 3,35 MWe gücünde ek bir santral kurulumuna karar verilmiş olup, bu hususta Banvit ile Tres Enerji arasında 07.10.2022 tarihinde bir sözleşme imzalandığı Tres Enerji tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Santral kurulumunun 2023 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069158
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0714
|Açılış
|: 18,1600
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.013,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.013,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5804
|18,5921
|% 0,04
|
|Euro
|18,0921
|18,1109
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,5406
|20,6436
|% -0,61
|
|Frank
|18,6101
|18,7222
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-17,16
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.796
|6.867
|-64,00
|
|Yarım
|3.312
|3.357
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,34
|
|B. Petrol
|97,91
|97,91
|3,49
|
Seans Raporu
18:05
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