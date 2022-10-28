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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2022 03:50
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022, 06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile, %100 bağlı ortaklığımız Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Mavibayrak Doğu") sahip olduğu elektrik üretim lisansının, tesis türü "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi", kaynak türü "biyokütle/güneş" ve yardımcı kaynak olan güneşe dayalı kurulu gücü "1,8MW" olacak şekilde tadil edildiği ve böylece ilgili santralde toplam kurulu gücün 14,4MWm/12,0MWe'ye ulaştığı açıklanmıştır. En son 06.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile de söz konusu biyokütle tesisinde kurulacak yardımcı kaynak güneş enerjisi santralinin inşaatına yönelik olarak yüklenici bir firma ile imzalanan sözleşme duyurulmuştur. İlgili lisans tadilimiz sonrası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK"), birden çok kaynaklı tesislerde, yardımcı kaynak kurulu gücüne ait üst sınırın, ana kaynak kurulu gücünün %15'inden %100'üne yükseltilmesine ilişkin düzenlemesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda ve Mavibayrak Doğu'nun enerji santralinin operasyonel verimliliğinin artırılması için halihazırda 1,8 MW kurulu gücündeki yardımcı kaynak kurulu gücünün 9,9 MW'a yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya 27.10.2022 tarihinde lisans tadil başvurusu yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074924


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