***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Tenera Enerji Ticaret A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 2 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde güneş enerjisi üretim santrali ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bugün önlisans başvurusunda bulunulmuştur. Önlisans başvurularının uygun bulunması halinde projelere ilişkin gelişmeler yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083244BIST