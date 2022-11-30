***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 19:37
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Tenera Enerji Ticaret A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 2 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde güneş enerjisi üretim santrali ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bugün önlisans başvurusunda bulunulmuştur. Önlisans başvurularının uygun bulunması halinde projelere ilişkin gelişmeler yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083244
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 19,3400
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|Önceki Kapanış
|: 19,2800
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En Düşük
19,1323
17:591.049,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.049,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|BFREN
|4.180,10
|63.407.339
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|SISE
|39,10
|4.965.247.953
|% 0,83
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6300
|% -0,04
|
|Euro
|19,2122
|19,2292
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1423
|22,2534
|% -0,25
|
|Frank
|19,5107
|19,6282
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|5,08
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|0,26
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.001
|7.074
|7,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|4,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.729
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,19
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|2,31
|