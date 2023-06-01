***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 100 bağlı ortaklığımız Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Edusa") ödenmiş sermayesinin 93.000.000-TL'ye artırılması işlemi bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artışın nakit kısmı Şirketimizin Edusa'dan olan alacaklarının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155436BIST