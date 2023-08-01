***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 22:23
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden % 100 bağlı ortaklığımız Tres Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Tres") ile yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması ("Müşteri") arasında imzalanan Güneş Enerjisi Santrali Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında, Müşteri'nin sanayi tesisinin çatısına Tres tarafından 2,3 MWp kapasiteye kadar kurulacak güneş santralinin inşaat çalışmaları tamamlanmış olup ilgili resmi kurum tarafından 01.08.2023 tarihinde kabulü yapılarak devreye alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179412
BIST
'
17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0146
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
26,9666
En Düşük
26,9316
17:5929,5803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0279
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6201
En Düşük
29,5704
17:591.683,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -16,19
|Açılış
|: 1.683,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.681,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9307
|26,9503
|% 0,05
|
|Euro
|29,5703
|29,5803
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,3032
|34,4752
|% -0,32
|
|Frank
|30,6499
|30,8345
|% -0,25
|
|Riyal
|7,1555
|7,1914
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-21,48
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-14,25
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.021
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.515
|5.588
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|-0,35
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|0,22
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem