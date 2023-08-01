***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.10.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden % 100 bağlı ortaklığımız Tres Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Tres") ile yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması ("Müşteri") arasında imzalanan Güneş Enerjisi Santrali Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında, Müşteri'nin sanayi tesisinin çatısına Tres tarafından 2,3 MWp kapasiteye kadar kurulacak güneş santralinin inşaat çalışmaları tamamlanmış olup ilgili resmi kurum tarafından 01.08.2023 tarihinde kabulü yapılarak devreye alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179412BIST