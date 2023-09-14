***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.11.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile, %100 bağlı ortaklığımız Tenera Enerji Ticaret A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 2 ayrı projeye yönelik toplamda 100 MW gücünde depolamalı güneş enerjisi üretim santrali kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önlisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Yapılan önlisans başvurularımıza EPDK tarafından, TEİAŞ kapasitelerindeki doluluktan dolayı bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle olumlu dönüş alınamadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195177BIST