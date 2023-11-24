***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022 ,06.10.2022, 28.10.2022, 09.10.2023, 01.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEn son 01.11.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamamıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. ("Mavibayrak Doğu") tarafından, güneşe dayalı yardımcı kaynak kurulu gücünün 1,8 MW'tan, 9,9 MW'ta yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya yapılan lisans tadil başvurususu olumlu neticelenmiş olup, söz konusu lisans, ilgili birleşik elektrik üretim santralindeki (ana kaynak:biyokütle, yardımcı kaynak:güneş) toplam kurulu güç, 22,50 MWm/12,00MWe olacak şekilde tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219972BIST