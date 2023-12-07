***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 100 bağlı ortaklıklarımızdan Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğal Enerji") ödenmiş sermayesinin 82.000.000-TL'ye artırılması işlemi ile Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Edusa) ödenmiş sermayesinin 181.000.000-TL'ye artırılması işlemi bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artışların nakit kısmı Şirketimiz alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223797BIST