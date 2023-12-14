***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 100 bağlı ortaklıklarımızdan Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Tres Enerji") ödenmiş sermayesinin 36.000.000,-TL'den 72.000.000,-TL'ye artırılması işlemi bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirketimiz alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225928BIST